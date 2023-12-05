İngiltere İçişleri Bakanı Ruanda'da

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, tartışmalı sığınma planının önündeki engeli kaldırmak için Ruanda'yı ziyaret etti.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
İngiltere İçişleri Bakanı Ruanda'da

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere mahkemeleri tarafından engellenen Doğu Afrika ülkesine sığınmacı gönderme planını canlandırmak amacıyla Ruanda'ya uçtu.

Birleşik Krallık hükümeti, Cleverly'nin yeni bir anlaşma imzalamak ve sorunlu "göç ve ekonomik kalkınma ortaklığı" için sonraki adımları tartışmak üzere Ruandalı mevkidaşı Vincent Biruta ile buluşacağını söyledi.

Cleverly, ‘‘Ruanda mültecilerin haklarını derinden önemsiyor. Bu anlaşmayı imzalamak için mevkidaşımla görüşerek küresel yasadışı göç sorunuyla mücadelede birlikte nasıl çalışabiliriz diye tartışacağız’’ dedi

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