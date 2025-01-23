İngiltere ile Rusya arasında casus gemi gerginliği

İngiltere, Rusya’nın casus gemisi Yantar’ın İngiltere sularına yakın bir noktada tespit edilmesinin ardından Kraliyet Donanması'nı alarma geçirdi. Savunma Bakanı John Healey, bu durumun artan Rus saldırganlığının bir örneği olduğunu belirterek, “Putin, seni izliyoruz ve ülkemizi koruma konusunda kararlıyız” dedi.

CASUS GEMİNİN GÖREVİ: KRİTİK ALTYAPIYI HARİTALAMA

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Yantar, resmi olarak "okyanus araştırma gemisi" olarak tanımlansa da Batılı ülkeler, geminin Avrupa sularında genellikle kritik altyapıyı haritalama ve istihbarat toplama amaçlı faaliyetlerde bulunduğunu düşünüyor. Gemi, okyanus tabanına ulaşabilen insansız araçlar kullanarak enerji kabloları ve internet iletişimini sağlayan altyapıları izleyebiliyor.

Savunma Bakanlığı, Yantar’ın İngiliz Kanalı'nda, kıyıya 45 mil mesafede hareket ederken tespit edildiğini duyurdu. Bu süreçte HMS Somerset ve HMS Tyne gemileri, Yantar’ı her an takip etti. Healey, Kraliyet Donanması’nın angajman kurallarını değiştirerek gemilere daha yakın izleme imkânı sağlandığını ifade etti.

NATO VE İNGİLTERE’NİN ORTAK ÇABASI

Savunma Bakanı Healey, Yantar’ın geçtiğimiz Kasım ayında da İngiltere'nin kritik altyapılarının üzerinde "oyalandığını" belirtti. O dönemde Kraliyet Donanması, caydırıcılık amacıyla bir denizaltıyı yüzeye çıkararak gemiye yaklaştı.

Healey, NATO müttefikleriyle iş birliğini güçlendirdiklerini belirterek, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Baltık Denizi'ndeki altyapıyı korumak için NATO misyonlarına katılacağını açıkladı.

SİYASİ TEPKİLER VE SAVUNMA GEREKSİNİMLERİ

Gölge Savunma Bakanı James Cartlidge, hükümetin bu tehdit karşısındaki şeffaf tutumunu desteklediklerini söyledi ve Rusya’nın bu tür faaliyetlerine karşı savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Eski Savunma Bakanı Gavin Williamson ise “Bu tehdit, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin daha fazla kaynak almasını gerektiriyor” dedi.