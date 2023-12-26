İngiltere ile Venezuela arasında ‘Esequibo’ krizi: Alarm durumuna geçiyoruz

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İngiltere'nin, Venezuela ile Guyana arasındaki ihtilaflı Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Lopez, İngiltere'yi "bölgede provokasyon yapmakla" suçlayarak, ‘alarm durumuna geçtiklerini’ söyledi.

Esequibo bölgesini, Venezuela'nın "ayrılmaz" parçası olarak gördüklerini belirten Lopez, her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

İNGİLTERE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

BBC'de çıkan habere göre İngiltere, eski kolonisi Guyana'ya destek amacıyla bölgeye savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor.

Gemi, Venezuela ile Guyana arasındaki tartışmalı bölge Esequibo’da faaliyetlerde bulunacak.

GÜÇ KULLANMAMA KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI

Venezuela ile Guyana, petrol zengini olan Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için ‘güç kullanmama’ konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bölgenin kendilerine ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

İki ülke arasındaki anlaşmazlık, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme kadar uzanıyor.

İngiliz sömürgesi olduğu dönemde Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Ülkenin ise kuzeyinde yer alan bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor