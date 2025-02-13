İngiltere inşaat sektöründe tahminleri aşan büyüme

İngiltere’de inşaat üretimi, Aralık 2024’te yıllık bazda %1,5 oranında artış göstererek piyasa beklentisi olan %1,1’i aştı. Kasım ayındaki %1,0’lık yukarı yönlü revize edilen büyümenin ardından gelen bu yükseliş, sektörde art arda beşinci ayda da genişleme yaşandığını gösterdi. Bu oran, Ocak 2024’ten bu yana en güçlü büyüme olarak kaydedildi. Yeni inşaat projeleri, 17 ay sonra ilk kez artış göstererek %1,9 oranında büyüdü (Kasım 2024: -%0,3).

Onarım ve bakım çalışmaları yalnızca %1,0 artarak Kasım ayındaki %2,7’lik büyümenin oldukça gerisinde kaldı ve Kasım 2020’den bu yana en düşük artışı kaydetti. Aylık bazda ise inşaat üretimi %0,2 oranında düşüş yaşayarak Kasım 2024’teki %0,6’lık yükselişin ardından tersine döndü. Bu düşüşün ana nedeni, onarım ve bakım faaliyetlerinde yaşanan %1,8’lik azalmaydı (Kasım 2024: %0,2). Öte yandan, yeni inşaat projeleri büyümeye devam ederek %1,1 arttı (Kasım 2024: %1,0).

Sektör bazında incelendiğinde, dokuz sektörden beşinde daralma görüldü. Özellikle konut dışı onarım ve bakım çalışmaları %1,8 düşüş gösterirken, özel konut onarım ve bakım faaliyetleri de %1,4 azaldı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, inşaat sektöründeki büyüme eğilimi sürse de bazı alt sektörlerde gerilemelerin etkisi hissediliyor.