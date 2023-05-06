İngiltere Kralı 3. Charles tacını taktı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen törenle tacnı taktı

İngiltere Kralı 3. Charles tacını taktı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'ndeki tacını giydi.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'nın, yerel saatle 10.20'de, askerlerin de yer aldığı kortejle başkent Londra'daki ikametgahı Buckingham Sarayı'ndan ayrılmasıyla başlayan geçit töreni, Westminster Abbey Kilisesi'nde tamamlandı.

Taç giyme töreninin düzenleneceği kiliseye doğru yapılan 40 dakikalık kortej, yaklaşık 3 kilometrelik bir rotayı takip etti.

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Buckingham Sarayı karşısındaki meşhur The Mall Caddesi'nden yürüyen kortej, Trafalgar Meydanı'na ulaştıktan sonra Başbakanlık ve birçok bakanlığın bulunduğu Whitehall Caddesi'ne döndü.

Bu caddenin sonunda Parlamento Meydanı'na ulaşan kortej, buradan törenin yapılacağı Westminster Abbey Kilisesi'ne yönelirken, Kral'a taç giyme töreninde eşlik edecek aile üyeleri ve görevliler de o sırada kiliseden içeri girdi.

Kral Charles, kraliyet ailesi üyeleri ve görevlilere, İngiliz ordusu ile İngiliz Milletler Topluluğuna üye ülkelerin askerlerinden oluşan 1400 kişilik tören alayı eşlik etti.

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Kortejin sona ermesiyle Tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ndeki dini tören, yerel saatle 11.00'de başladı.

Törene, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak ediyor.

Kral Charles'ın taç giyme töreninin ardından Kraliçe Camilla'nın da taç giymesiyle sona erecek seremoni sonrası, Buckingham Sarayı'na dönüş başlayacak. Kiliseye 1400 kişiyle gelen Kral, saraya 4 bin askerle dönecek.

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin 200 davetlinin katılacağı dini törenin ardından Buckingham Sarayı'na geri dönecek olan Kral ve Kraliçe, saat 14.30'da balkona çıkarak halkı selamlayacak.

- Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül 2022'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

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