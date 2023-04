İngiltere Kralı 3. Charles'ın kişisel serveti belli oldu

İngiliz The Guardian gazetesi, Kral 3. Charles'ın varlıklarıyla ilgili özel bir araştırma ve değerlendirme çalışmasını yürüttüğünü belirterek servetin malikanelerden elmas kaplı mücevherlere, Monet ve Dali'nin tablolarından, Rolls-Royce'lara, yarış atlarına ve nadir pullara kadar birçok değerli varlık içerdiğini belirtti.

Kraliyete ait varlıkların büyük ölçüde kamuoyu denetiminden gizlendiğini için tam değerinin kesin olarak bilinemediğini vurgulayan gazete, kralın ayrıca veraset vergisinden de muaf olduğunun altını çizdi.

İngiliz The Times gazetesi birkaç gün önce kralın kişisel servetinin 600 milyar sterlin dolayında olduğunu bildirmişti. Bu rakamın üç katından fazla bir servet tahmininde bulunan The Guardian, The Times'ın kralın en değerli varlıklarını dışarıda bıraktığını iddia ediyor.

MÜLKLER- 330 MİLYON STERLİN

The Guardian, gazetecilerin yanı sıra emlak, sanat, mücevher ve araba uzmanlarıyla yürüttüğü çalışma sonucunda Kral Charles'ın kişisel mülklerinin değerinin 330 milyar sterlinden fazla olduğunu açıkladı.

Buckingham Sarayı ve Kensington Sarayı kraliyet hakkı olarak hükümdara ait olan mülkler olarak kabul ediliyor. Bunun gibi birçok saray, malikane ve kalenin teknik olarak resmi ve özel amaçlı şekilde ayırt edilmesi zor.

ARABALAR - 6,3 MİLYON STERLİN

Gazete, Buckingham Sarayı, Sandringham ve kralın Norfolk'taki özel malikanesinde Rolls Royce, Bentley ve Jaguar gibi markalardan toplam 23 özel araç tespit ettiğini bildirdi. Uzmanlara göre araçlar toplamda yaklaşık 6, 3 milyon sterlin değerinde. Ancak bu araçların hangilerinin özel hangilerinin resmi görevlerde kullanıldığının ayırt edilmesinin zor olduğuna dikkat çekiliyor.

ATLAR - 27 MİLYON STERLİN

Ölen kraliçenin en büyük oğlu Charles'a bıraktığı pek çok mal varlığı arasında atlar da bulunuyor. Atlara büyük bir ilgisi bulunan ve çok önemli zaman, çaba ve servet harcadığı bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'e ait 70 safkan atın değerinin en az 27 milyon sterlin olduğu sanılıyor. Bunları kişisel hediye olarak kabul eden Charles annesinin ölümünün ardından bazı atları müzayede ile satışa çıkardı ve bu satışlardan yaklaşık 2,3 milyon sterlini servetine kattı.

LANCESTER DÜKLÜĞÜ - 653 MİLYON STERLİN

Gazete, kralın en önemli gelir kapısı olan Lancester Düklüğü'ndeki arazi, ve mülkiyetlerin ve buralardan elde edilen gelirlerin toplamının ise 653 milyon sterlin olduğu tahminini öne sürüyor. Buradan elde edilen karın Hazine'ye bırakılp bırakılmaması konusu kamuoyunda yıllardır tartışmalara sebep oluyor.

SANAT ESERLERİ - 24 MİLYON STERLİN

Sanat eserleri ve tablolar da Charles'ın servetinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlar arasında aile üyelerinden kalan Marc Chagall, Salvador Dalí, ve Monet gibi ünlü sanatçılara ait eserler de bulunuyor. Gazete için araştırma yapan bir sanat uzmanı bu eserler ve diğer sanat koleksiyonlarına toplam 24 milyon sterlin civarında değer biçti.

PUL KOLEKSİYONU, MÜCEVHERLER, FİNANSAL YATIRIMLAR

Kral 3. Charles'ın serveti kapsamında resmi olarak hediye edilen ancak aile koleksiyonuna eklenen dünya çapında özel pul koleksiyonunun değeri 100 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

Mücevherlerin toplam değerinin 533 milyon sterlin olduğu bildirilirken, kralın finansal yatırımlarının 142 milyon sterlin olduğu sanılıyor.