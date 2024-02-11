İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama

Kaynak: AA
İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir" dedi.

Kanser teşhisi konulan ve Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden İngiltere Kralı 3. Charles, yazılı bir açıklama yaptı.

Destek mesajları için teşekkür eden Kral Charles, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİ SIRASINDA KANSER TEŞHİSİ

26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatan Kral Charles, 29 Ocak'ta taburcu olmuştu.

Daha sonra Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığı ve Kral'da kanser tespit edildiği duyurulmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin bilgi verilmemişti.

Başbakan Rishi Sunak, kanserin erken evrede olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Son Haberler
AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni ayrıntılar. O görüntüler ortaya çıktı Gündem
AKP adayının seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni ayrıntılar. O görüntüler ortaya çıktı
AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti Siyaset
AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti
6 Afgan, 2 kişinin önünü kesip bıçak ve kemerle saldırdı. O anlar kamerada Yaşam
6 Afgan, 2 kişinin önünü kesip bıçak ve kemerle saldırdı. O anlar kamerada
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu. 9 gündür kayıptı Yaşam
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu. 9 gündür kayıptı
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor Gündem
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış Spor
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış