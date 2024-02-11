İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama

Kanser teşhisi konulan ve Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden İngiltere Kralı 3. Charles, yazılı bir açıklama yaptı.

Destek mesajları için teşekkür eden Kral Charles, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİ SIRASINDA KANSER TEŞHİSİ

26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatan Kral Charles, 29 Ocak'ta taburcu olmuştu.

Daha sonra Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığı ve Kral'da kanser tespit edildiği duyurulmuştu.

Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin bilgi verilmemişti.

Başbakan Rishi Sunak, kanserin erken evrede olduğu bilgisini paylaşmıştı.