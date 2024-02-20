İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz mesajı

Kaynak: AA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz mesajı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, piyasaların bu yıl BoE’den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını söyledi.

Bailey, BoE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent ve Para Politikası Kurulu üyeleri Swati Dhingraile ve Megan Greene ile İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.

İngiliz ekonomisinde tam istihdamın pozitif bir haber olduğunu söyleyen Bailey, "Ekonominin halihazırda belirgin bir yükseliş işaretleri gösterdiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Piyasaların BoE’den bu yıl faiz indirimini fiyatlamasının “mantıksız” olmadığına dikkat çekerek Bailey, “Piyasa temelde bu yıl içinde faiz oranlarını düşüreceğimizi eğride somutlaştırıyor. Piyasa eğrisini onaylamıyoruz. (Faizleri) ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimize dair bir tahminde bulunmuyoruz. Piyasanın borçlanma maliyetlerindeki düşüşleri değerlendirmesi mantıksız değil” değrlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçülürken son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girmişti

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