İngiltere Merkez Bankası pas geçti

Kaynak: AA
İngiltere Merkez Bankası pas geçti

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutarak değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası'nın, Haziran ayındaki para politikası tartışmaları sonrasında gösterge faiz oranını üst üste yedinci kez yüzde 5,25'te (2008'den bu tarafa en yüksek seviye) sabit tutması öngörülüyordu.

Toplantı tutanaklarında, Para Politikası Komitesi'nin dokuz üyesinden bazıları için faiz indirimi yapmama kararının "iyi dengelenmiş" olduğu aktarıldı.

Komite üyeleri üst üste ikinci toplantıda değişiklik yapılmaması yönünde 7-2 oy kullanırken, Swati Dhingra ve Dave Ramsden yine faiz indirimine destek verenler a4asında yer aldı.

Ancak çoğunluk arasında şaşırtıcı derecede güçlü hizmet enflasyonu gösteren son verilerin önemi hususunda görüş ayrılıkları bulunuyordu

İngiltere'de mayısta yıllık enflasyon yüzde 2 olarak açıklanmıştı. Nisan da ise yıllık enflasyon yüzde 2,3 olarak kaydedilmişti.

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