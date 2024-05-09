İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası BoE'den faiz kararı, BoE Para Politikası Kurulu kararına göre politika faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre kurul üyelerinden 7'si politika faizinin yüzde 5,25'te sabit tutulması yönünde oy kullanırken, 2 üye ise 25 baz puan indirilerek yüzde 5'e çekilmesi yönünde oy kullandı.

BoE'nin açıklamasında manşet enflasyonun mart ayında yıllık yüzde 3,2 olduğu belirtildi. Ayrıca yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Jeopolitik risklere dikkat çekilen açıklamada kısa vadeli enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler olduğu kaydedildi. Ayrıca, enflasyonun ısrarcı olduğuna dair işaretlerin özellikle hizmet sektörü enflasyonunda görüldüğü ve martta hizmet sektörü enflasyonunun yüzde 6 ile yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.