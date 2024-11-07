İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası BoE Donald Trump'ın Amerika'nın yeni başkanı olmasını fiyatlayarak, faizde indirim kararı aldı.

BoE, 2020 yılından sonra ikinci kez 25 baz puan indirime gitti. İngiltere Merkez Bankası böylece 5'ten 4,75'e çekti.

BoE faiz indirim kararını oy çokluğuyla verdi. 9 üyeden 8'i faizin düşürülmesi yönünde oy kullanırken, sadece bir oy sabit kalması yönünde oy verdi.

BoE, borçlanma maliyetlerini daha da düşürebileceğini ancak bunun kademeli bir hızda olacağını söyledi. Politika yapıcılar, enflasyonu daha da aşağı çekmek için faiz oranlarının faaliyeti kısıtlaması gerektiğini düşünmeye devam etti.