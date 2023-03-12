12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Savunma Bakanlığı: Ölen Rus askerlerinin çoğu etnik azınlıktan

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ölen Rus askerlerinin çoğu etnik azınlıktan

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya tarafından savaş alanına gönderilen personelle ilgili bilgiler paylaşıldı. Raporda, kayıpların yüzde 75’inin azınlık halklar olan Kazak ve Tatar nüfustan olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:11
Takip Et

İngiltere Savunma Bakanlığı açıkladı: Ölen Rus askerlerinin çoğu etnik azınlıktan

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ölen Rus askerlerinin çoğu etnik azınlıktan
+
Aa
-

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın ağır kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilerek, “Moskova ve St. Petersburg kentleri can kayıpları konusunda çok etkilenmedi. Bu özellikle ülkedeki seçkin aileler için geçerli. Rusya’nın doğu bölgelerinin çoğunda, ölüm oranı muhtemelen Moskova'dakinden 30 kat daha yüksek bir nüfus yüzdesi olarak ortaya çıkıyor. Yer yer etnik azınlıklar en büyük darbeyi alıyor. Kayıpların yaklaşık yüzde 75'i azınlık Kazak ve Tatar nüfustan geliyor” denildi.

RUSYA, TOPLUMUN ‘ETKİSİ UNSURLARINI’ İZOLE EDİYOR

Raporda, savaş alanına gönderilen askerlerin seçiminde ‘toplumun etkili unsurlarının izole edildiği’ belirtilerek, “Rus Savunma Bakanlığı, devam eden savaşta personel açığını gidermeye çalışırken, Rus toplumunun daha iyi durumda olan ve daha etkili unsurlarını izole etmeye devam edecek” denildi.

(DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
7
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.