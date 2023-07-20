İngiltere sığınmacılar için yüzen hapishane inşa etti

İngiltere hükümetinin sığınmacılar için hazırladığı yüzer hapishane, ülkenin güneyindeki Dorset’e ulaştı.

İngiltere hükümeti, ülkelerine kaçak yolla giren sığınmacıların başvuru süreçleri esnasında ülkenin içinde rahatça gezmemeleri için ‘yüzer hapishane inşa etti. Bibby Stockholm adlı güvertesiz gemi ülkenin güneyinde yer alana Portland limanına yanaştı. Limana yanaşan gemide 18-65 yaşları arasında 500 erkek sığınmacının barındırılacağı ifade edildi.

Toplamda 222 odası bulunan gemi, yanaştığı Portland limanında 18 ay demirleyecek. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada geminin giderinin günlük 20 bin sterlin olacağını ifade edip bu maliyetin otellerden ciddi anlamda daha ucuz olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamada, hali hazırda ülkede 51 bin sığınmacının bulunduğu ve bu sığınmacıların maliyetlerinin günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu belirtildi.