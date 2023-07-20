İngiltere sığınmacılar için yüzen hapishane inşa etti

İngiliz hükümeti, ülkeye kaçak yolla giren sığınmacıları başvuru süreçleri sırasında ülkede istedikleri gibi gezmemeleri için 'yüzer hapishane' inşa etti.

İngiltere sığınmacılar için yüzen hapishane inşa etti

İngiltere hükümetinin sığınmacılar için hazırladığı yüzer hapishane, ülkenin güneyindeki Dorset’e ulaştı.

İngiltere hükümeti, ülkelerine kaçak yolla giren sığınmacıların başvuru süreçleri esnasında ülkenin içinde rahatça gezmemeleri için ‘yüzer hapishane inşa etti. Bibby Stockholm adlı güvertesiz gemi ülkenin güneyinde yer alana Portland limanına yanaştı. Limana yanaşan gemide 18-65 yaşları arasında 500 erkek sığınmacının barındırılacağı ifade edildi.

Toplamda 222 odası bulunan gemi, yanaştığı Portland limanında 18 ay demirleyecek. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada geminin giderinin günlük 20 bin sterlin olacağını ifade edip bu maliyetin otellerden ciddi anlamda daha ucuz olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamada, hali hazırda ülkede 51 bin sığınmacının bulunduğu ve bu sığınmacıların maliyetlerinin günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu belirtildi.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı Magazin
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu Spor
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı Güncel
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip Spor
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması Sağlık
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
Beşiktaş transferi duyurdu Spor
Beşiktaş transferi duyurdu