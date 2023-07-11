İngiltere Sudanlı sığınmacıyı reddetti

İç savaş sebebiyle İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan bir Sudanlının başvurusunun reddedildiği bildirildi.

İngiltere Sudanlı sığınmacıyı reddetti

Editör: Serkan Talan

Metro gazetesinin haberine göre, savaştan zarar gören ve ülkesinden İngiltere'ye kaçmaya çalışan Sudanlı bir sığınmacı İçişleri Bakanlığı tarafından eski bilgilere dayanarak reddedildi.

Yetkililer, ülkenin güvenlik seviyesini değerlendirmek ve sığınma kararı vermek için iç savaşın patlak vermesinden önceki 2021 yılına ait bilgileri kullandı.

Ret mektubunda, Sudan vatandaşı için "uluslararası veya ülke içi silahlı çatışma durumlarında ayrım gözetmeyen şiddet" nedeniyle "gerçek bir risk" olmadığı belirtildi. Ayrıca, “ciddi zarar görme konusunda gerçek bir riskle” karşı karşıya kalmayacağı tespitinde bulunuldu.

Nisan ayında patlak veren ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının ardından 600 binden fazla kişi Sudan'ı terk etmişti.

Metro, eski bilgilere dayanarak Birleşik Krallık tarafından kaç Sudanlı sığınmacının reddedildiğinin belirsiz olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Sudan vatandaşıyla "sığınma başvurusunu gözden geçirmek" için iletişime geçeceğini söyledi ve ekledi: "Tüm sığınma başvuruları, sığınma kuralları ve sunulan kanıtlar doğrultusunda bireysel esaslarına göre değerlendiriliyor."

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