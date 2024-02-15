İngiltere teknik olarak resesyonda

Kaynak: Bloomberght
İngiltere teknik olarak resesyonda
İngiltere, yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde küçülürken veriler yılın ikinci yarısında ülkenin teknik resesyonda olduğunu gösterdi.

İngiltere ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 çeyreklik küçülme gösterdi.

Medyan beklenti yüzde 0,1 küçülmesi yönündeydi. 39 ekonomistin katıldığı ankette tahminler eksi yüzde 0,2 ile yüzde 0,1 arasında değişim gösteriyordu.

Açıklanan veriler İngiltere ekonomisinin 2023 yılının ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığını ortaya koydu.

Ülke ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 0,2 daralma gösterdi.

Ülkede bu dönemde özel tüketim çeyreklik bazda yüzde 0,1 gerilerken, kamu harcamaları çeyreklik olarak yüzde 0,3 küçülme gösterdi.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu çeyreklik yüzde 1,4 artış gösterdi. Çeyreklik bazda ihracat yüzde 2,9 daralırken ithalat yüzde 0,8 düşme gösterdi.

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