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İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Japon mevkidaşı Fumio Kishida, ülkelerin birbirlerinin topraklarında askeri güç konuşlandırmasına izin verecek bir savunma anlaşması imzaladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 01:37
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İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması

İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun İngiltere ayağına mevkidaşı Rishi Sunak ile bir araya geldi. İki ülkenin geçen ay aldığı ortak savaş uçağı geliştirme kararının ardından gelen görüşmede ikili, karşılıklı savunma işbirliğini yeni bir boyuta taşıdı.

Sunak ve Kishida, ülkelerin birbirlerinin topraklarında askeri güç konuşlandırmasına izin verecek bir savunma anlaşması imzaladı. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ülkenin savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirecek anlaşmanın "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulandı.

İngiltere'nin, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, son adımın İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığını güçlendireceğinin altı çizildi. (İHA)

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