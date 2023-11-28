İngiltere ve Yunanistan arasında kriz: Saatler kala görüşmeyi iptal etti

İngiltere Başbakanı Sunak, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Miçotakis bu kararın ardından yazılı açıklamada bulunarak, duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KAYNAK: AA
İngiltere ve Yunanistan arasında kriz: Saatler kala görüşmeyi iptal etti

Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

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