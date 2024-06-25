İngiltere yine kazanamadı

EURO 2024'te grup maçlarının yavaş yavaş sonuna doğru gelindi.
C Grubu'nda oynanan üçüncü maçta İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaştı.
İkinci maçta Danimarka ile berabere kalan İngiltere, üçüncü maçta ise Slovenya ile golsüz berabere kaldı ve 1 puana razı oldu.
GRUPTAN ÇIKTI
Bu sonuçla İngiltere, 5 puanla gruptan lider olarak çıktı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Slovenya ise en iyi üçüncüler kategorisinden yükselmeye çalışacak.
2 MAÇTA 0-0 BİTTİ
Grupta sadece İngiltere'nin 1 galibiyeti bulunurken, diğer üç takımın galibiyeti bulunmuyor.
C Grubu'nda oynanan diğer maçta da Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.
SOUTHGATE'YE ELEŞTİRİ
İngiltere Milli Takım teknik direktörü Gareth Southgate, 3 maçta da oynattığı futboldan dolayı taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.
Takımı genelde savunma ağırlıklı oynatan Southgate'nin bu tercihini taraftarlar istemiyor.
İngiltere, ilk maçta Sırbistan'ı 1-0 yenmişti.
Danimarka ile 1-1 berabere kalan İngiltere, şimdi de Slovenya ile 0-0 berabere kaldı.
İngilizler, 3 maç sonunda sadece 2 gol atabildi.