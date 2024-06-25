İngiltere yine kazanamadı

EURO 2024'te grup maçlarının yavaş yavaş sonuna doğru gelindi.

C Grubu'nda oynanan üçüncü maçta İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaştı.

İkinci maçta Danimarka ile berabere kalan İngiltere, üçüncü maçta ise Slovenya ile golsüz berabere kaldı ve 1 puana razı oldu.

GRUPTAN ÇIKTI

Bu sonuçla İngiltere, 5 puanla gruptan lider olarak çıktı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya ise en iyi üçüncüler kategorisinden yükselmeye çalışacak.

2 MAÇTA 0-0 BİTTİ

Grupta sadece İngiltere'nin 1 galibiyeti bulunurken, diğer üç takımın galibiyeti bulunmuyor.

C Grubu'nda oynanan diğer maçta da Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

SOUTHGATE'YE ELEŞTİRİ

İngiltere Milli Takım teknik direktörü Gareth Southgate, 3 maçta da oynattığı futboldan dolayı taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.

Takımı genelde savunma ağırlıklı oynatan Southgate'nin bu tercihini taraftarlar istemiyor.

İngiltere, ilk maçta Sırbistan'ı 1-0 yenmişti.

Danimarka ile 1-1 berabere kalan İngiltere, şimdi de Slovenya ile 0-0 berabere kaldı.

İngilizler, 3 maç sonunda sadece 2 gol atabildi.