İngiltere'de 100'den fazla okulun kapatılması gündemde

İngiltere'de inşasında gaz beton kullanılan 100'den fazla okulun kapatılması gündemde.

Okul binalarına ilişkin incelemelerini yürüten Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, çoğu 1990 öncesi inşa edilmiş 154 okulun bazı bölümlerinde ya da tamamında gaz beton kullanıldığı tespit edilirken, 104'ünde betonun kullanım ömrü sona erdi.

Eğitim Bakanı Gillian Keegan, söz konusu okullarda yüz yüze eğitimin süreceğini açıklasa da Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibbs, bazı okulların tamamen kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapalı olduğu yaz tatilinde bir kirişin hiçbir etkiye maruz kalmadan kendiliğinden çökmesi nedeniyle incelemelerin arttığını aktaran Gibbs, sayıların değişebileceğini belirtti.

Kapanmadan etkilenecek okulların adı, sayısı ve öğrenci sayısı henüz kesin olarak açıklanmadı.

2030 SONRASI İÇİN UYGUN DEĞİL

Güçlendirilmiş otoklavlanmış gaz betonun okulları "riskli yapı" haline getirmesi, gözleri ülkedeki diğer kamu binalarına çevirdi.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), ülkedeki 14 hastanede kısmen ya da tamamen gaz beton kullanıldığını açıklarken, bunların 7'sinin 2030 sonrası için uygun olmadığını kaydetti.

İskoçya Polisi de 65 binada yaptığı incelemenin ardından 3 binanın gaz beton içerdiğini belirtirken, risk durumuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

BİRÇOK KAMU BİNASINDA KULLANILDI

İnşaat Mühendisleri Enstitüsü Başkanı Matt Byatt'ın BBC'ye verdiği bilgiye göre, içinde hava kabarcıkları bulunan ve görüntüsü süngeri andıran gaz beton, İngiltere'de 1950-1990 döneminde birçok kamu binasının inşasında kullanıldı.

Hafif ve daha az maliyetli bir ürün olan gaz betonun kullanım ömrünün dolduğunu kaydeden Byatt, "Bu yapılarda, biri zarar görene kadar beklemeden karar vermelisiniz. Aniden bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Sünger gibi davranan bu ürün, nemi emer ve ağırlık nedeniyle aniden çöker" açıklamasında bulundu.