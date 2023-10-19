İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere'de aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu 2 binden fazla sanatçı, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan metne imza attı.

KAYNAK: AA
İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Artists for Palestine platformunun internet sitesine Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle konulan metne oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sanatçı destek verdi.

"Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı sanal ortamda yayımlanan metinde, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'nin moloz yığınına döndüğü ve 2 milyondan fazla kişinin elektriğinin, suyunun, gıda ve ilaç tedarikinin kesildiği belirtildi.

Gazze halkının mülteciler ve çocuklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Şimdi onlardan yüz binleri denizden, karadan ve havadan bombalanıyor, dedeleri silahın namlusuyla yerinden edilenlere, hayal edilemez boyuttaki kolektif cezalandırmayla 'kaç' deniyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ifadelerine de yer verilen ateşkes çağrısında, "Haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde şunlar kaydedildi:

"Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze'ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir."

Gazze'nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verilen metinde, "Hükûmetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz." açıklamalarına yer verildi.

Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan gibi isimlerin imzaları da yer aldı.

İlgili Haberler
İsrail Savaş Kabinesi'nden Biden’a mesaj: Kara harekatından kaçış yok
Biden, Tel Aviv ziyaretinde 30 yıl önce söylediği sözü tekrarladı: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık
İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü
İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü
İsrail’in, Gazze’de hastane saldırısı son nokta...
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hırsızlar suçüstü yakalandı Gündem
Hırsızlar suçüstü yakalandı
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme Ekonomi
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu regl kanamalarının düzenli olmasına iyi geliyor
Maya otu romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Maya otu romatizmaya iyi geliyor
'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti Magazin
'Rocky'nin efsane yıldızı hayatını kaybetti
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı Gündem
Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı
Elazığ'da Filistin yürüyüşü Gündem
Elazığ'da Filistin yürüyüşü