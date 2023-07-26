İngiltere'de 2040 yılında hangi hastalık öne çıkacak

İngiltere merkezli Health Foundation'ın raporuna göre, 2040'ta kanser, demans, kalp yetmezliği, hipertansiyon veya diyabet gibi önemli hastalıkların pençesine düşen İngiliz sayısı 9 milyonu aşacak.

KAYNAK: AA
İngiltere'de 2040 yılında hangi hastalık öne çıkacak

Editör: BEyza Damgacıoğlu

Health Foundation ve Liverpool Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "2040'ta Sağlık: İngiltere'de öngörülen hastalık modelleri" raporuna göre, "önemli hastalık" olarak bahsedilen 20 hastalığın 19'uyla mücadele edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 37'lik artış olacak.

Aynı hastalıklarla mücadele edenlerin sayısının 2040'ta 9,1 milyona ulaşacağı öngörüsünün yer aldığı raporda, bu sayının 2019'dakilere göre 2,5 milyon daha fazla olduğunun altı çizildi.

Geçmiş yıllardaki duruma ilişkin karşılaştırmanın da yer aldığı rapora göre, önemli hastalıklarla mücadele eden 20-69 yaş grubunun 2010'da 2,4 milyon olan sayısı 2040'ta 3,5 milyona yükselecek. Bu yaş grubundan daha yaşlı olanların 2010'da 2,9 milyon olan sayısı 2040'ta 5,6 milyonu bulacak.

Raporda 2040'ta ortalama yaşam süresinin 83'e ulaşacağına, bir kişinin önemli bir hastalıkla mücadele edeceği sürenin de 12 yılı aşacağına vurgu yapıldı.

Aralarında kanser, duyma bozukluğu, epilepsi, demans, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların bulunduğu 20 hastalıktan 19'unda artış yaşanacağının öngörüldüğü araştırmada, yalnızca koroner kalp rahatsızlığı yaşayanların sayısının düşeceği tahmini yapıldı.

Halihazırda her 6 yetişkinden 1'inin büyük hastalıklarla mücadele ettiğine, 2040'ta bu oranın her 5 yetişkinden 1'ine yükseleceğine işaret edilen araştırmada, "Hastalıklarda beklenen artışın çoğu, ağırlıklı olarak toplumun kendi içinde veya ilk derece sağlık hizmetlerinde ele alınan anksiyete, depresyon, kronik ağrı ve diyabet gibi hastalıklarla alakalıdır." değerlendirmeleri de yer aldı.

Raporda, ilk derece sağlık hizmetlerine yapılacak yatırımların adı geçen hastalıkların etkisini azaltmakta ve yaşam kalitesini artırmakta önemli olduğuna da dikkat çekti.

Artışı önlemek için uzun vadeli bir reform planı yapılması gerektiği belirtilen raporda, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yatırımlarının artırılması, kurumda çeşitli reformlar yapılması tavsiyelerine de yer verildi.

Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Güncel
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı Güncel
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı
Brent petrolün varili 82,81 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 82,81 dolar
Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı. Bu bir düşenin dostu olmaz haberidir Magazin
Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı. Bu bir düşenin dostu olmaz haberidir
“Bu yurtta Türkçe konuş Türkçe sev ve Türkçe yakar” Güncel
“Bu yurtta Türkçe konuş Türkçe sev ve Türkçe yakar”