İngiltere'de bin 700 uçuş iptal edildi

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden EasyJet, bu yılın eylül ayına kadar bin 700 uçuşun iptal edilmesine karar verdi.

İngiltere'de bin 700 uçuş iptal edildi

AA

EasyJet'ten yapılan açıklamada, bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarında başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, uçuş iptallerine gerekçe olarak Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve hava trafik kontrollerinde yaşanan zorluklar gösterildi.

Söz konusu iptallerden etkilenen yolcuların yüzde 95'inin rezervasyonlarının başka uçuşlara aktarıldığı bildirilen açıklamada, devam eden savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yaz oldukça zorlu koşullar ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi Teknoloji - Otomotiv
Robotlar insanlığı yok edecek mi? Cevabı robotlar verdi
Lazio'dan Torreira için yeni teklif Spor
Lazio'dan Torreira için yeni teklif
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti Güncel
Sel sularında sürüklenen kamyonda mahsur kaldı. İmdadına apartman sakinleri yetişti
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi Magazin
Ahmet Kural’dan milyonluk evlilik teklifi
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Spor
Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk Ekonomi
Bankalardan dikkat çeken kredi kararı! 25 ay sonra bir ilk
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat Sağlık
Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler. Cilt sağlığını korumak için dikkat