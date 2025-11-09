İngiliz gazetesi The Guardian’dan John Self’in 2 Kasım'da kaleme aldığı yazıya göre, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, İngiltere’de yaptığı satışla büyük bir başarıya imza attı. 1943 tarihli roman, Berlin’de geçen hüzün dolu bir aşk hikayesini anlatıyor.

Eserde, genç bir erkeğin bir portredeki kadına duyduğu aşk üzerinden yalnızlık, pişmanlık ve korku temaları işleniyor. The Guardian yazarı Self, bu başarıyı "okurların içinde yaşadığı çalkantılı dönemin yansımalarını bu eserlerde bulmasında" diyerek yorumladı.

Yazarın, Kürk Mantolu Madonna'nın 1920’lerin ekonomik sarsıntılarına karşı bir tutku hikayesi olduğunu vurgulayarak, "2020’lerin belirsizliklerini yaşayan okurlara hitap etmesi şaşırtıcı değil" değerlendirmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Romanın yeniden popüler hale gelmesinde sosyal medyanın payının büyük olduğunu belirten Self’e göre, tıpkı Dostoyevski’nin Beyaz Geceler adlı eserinde olduğu gibii Kürk Mantolu Madonna da özellikle TikTok’ta genç okuyucular arasında popüler hale geldi.

John Self, Kürk Mantolu Madonna’nın genç okurlarda bu kadar yankı bulmasını, “yoğun duygular, özlem ve yalnızlık” temalarına bağladı.

İngiltere’nin en popüler kitap içerik üreticilerinden Jack Edwards da, sosyal medya kullanıcıların eser için “yıkıcı”, “ruhuma açılan bir pencere” yorumları yaptığını aktardı.

Edwards, dünyadaki her ülkeden bir kitap okuduğu video serisinde Kürk Mantolu Madonna’ya da yer verdi ve “ana karakterin özlemi ve kalp kırıklığıyla” derinden bağ kurduğunu söyledi.

“OKUDUKÇA KENDİMİZİ DAHA AZ YALNIZ HİSSEDİYORUZ"

Edwards, bu tür eserlerin melankolik yapısının aksine okurlara güç verdiğini belirterek “James Baldwin’in dediği gibi, acınızın dünyada eşi benzeri olmadığını düşünüyorsunuz ama sonra okuyorsunuz. Bu hikâyeler bizi daha az yalnız hissettiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.