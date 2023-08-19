İngiltere'de COVID-19'un yeni varyantı ilk kez tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, COVID-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın, İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de COVID-19'un yeni varyantı ilk kez tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "BA.2.86"nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron'a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

DSÖ'DEN GÜNCELLEME: GÖZLEM ALTINDAKİ VARYANT

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, "Birleşik Krallık'ta teyit edilmiş bir vaka var. UKHSA şu anda ayrıntılı bir değerlendirme yapmakta ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi sağlayacaktır. UKHSA durumu yakından izlemeye devam edecek ve analiz sonuçlarını mevcut olduklarında yayınlayacaktır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı Yaşam
Ağrı’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
AKP’li Külünk'ten, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'FETÖ' soruları: Bu kadroları neden koruyorusunuz? Siyaset
AKP’li Külünk'ten, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'FETÖ' soruları: Bu kadroları neden koruyorusunuz?
İslam Memiş'ten altın sahiplerinin dizlerinin bağını çözecek haber: "Pazartesi başlıyor" Ekonomi
İslam Memiş'ten altın sahiplerinin dizlerinin bağını çözecek haber: "Pazartesi başlıyor"
Kıbrıs'ta 'yol çalışması' gerginliği: KKTC güçleri BM araçlarını dozerle kaldırdı Güncel
Kıbrıs'ta 'yol çalışması' gerginliği: KKTC güçleri BM araçlarını dozerle kaldırdı
Manisa'da feci kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı Yaşam
Manisa'da feci kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı
Yoksulluk yüzünden üniversite hayal Yazarlar
Yoksulluk yüzünden üniversite hayal