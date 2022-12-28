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İngiltere’de grev dalgası sürüyor

İngiltere'de demir yolu çalışanları, sınır güvenlik personeli ve ehliyet sınavı görevlilerinin maaş artışında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grev devam ediyor.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:26
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İngiltere'de demir yolu çalışanları ve sınır güvenlik personelinin grevi sürüyor

İngiltere’de grev dalgası sürüyor
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İngiltere'de havalimanlarında görev yapan yaklaşık 1000 sınır güvenlik personeli, Noel ve yılbaşı dönemini kapsayan ve dün 1 gün ara verdikleri greve bugün yeniden başladı.

Sınır güvenlik çalışanlarının ücret artışı, emeklilik maaşları ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 23 Aralık'ta başlattığı grev 31 Aralık'a kadar sürecek.

Çalışanların iş bırakma eylemi, yılbaşı döneminde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanını etkileyecek.

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik çalışanları, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

İş bırakma eylemine katılan yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor.

Ehliyet sınavı görevlileri de greve gitti

İngiltere'de Great Western ve West Midlands demir yollarında görevli Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliğine (TSSA) üye çalışanlar da iş bıraktı.

Demir yolu çalışanlarının grevi nedeniyle bugün ve yarın tren seferlerinde aksamalar öngörülüyor.

Demir Yolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) üyeleri de 3 ve 4 Ocak'ta maaş artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle tekrar greve gidecek.

Ülkede aynı zamanda 71 sınav merkezindeki PCS sendikasına üye ehliyet sınavı görevlileri de 5 günlük grev başlattı.

Ülkede grev dalgası giderek büyüyor

Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyonun altında teklif edilen ücret artışını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, ambulans çalışanları, kamu personeli, hemşireler, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.

Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda, İngiliz hükümeti, greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına "sert karşılık" verebileceği uyarısında bulunarak, grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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