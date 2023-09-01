İngiltere'de ev fiyatlarında keskin düşüş

İngiltere'de ev fiyatları ağustos ayında %5,3 düşerek 2009'dan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

İngiltere'de ev fiyatlarında keskin düşüş

İngiltere'de ortalama ev fiyatları Ağustos ayında 14 yılın düşük seviyesine gerilerken, keskin bir düşüş yaşadı.

Nationwide Building Society, ev fiyatlarının Ağustos ayında yıllık %5,3 düşerek ortalama mülk değerinin 259.153 sterline gerilediğini ve bunun Temmuz 2009'dan bu yana en büyük yıllık yüzdesel düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Emlak değerleri aylık bazda ise Ağustos’ta 2023'te aylık %0,8 düştü.

Nationwide'ın baş ekonomisti Robert Gardner ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Ağustos ayında konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Temmuz 2009'dan bu yana en düşük oran olan eksi %3,8'den eksi %5,3'e geriledi. Konut piyasasındaki faaliyetin salgın öncesi seviyelerin çok altında seyretmesine neden olan borçlanma maliyetlerindeki son aylardaki artışın boyutu göz önüne alındığında, yumuşama şaşırtıcı değil'' dedi.

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