İngiltere'de ev fiyatlarında keskin düşüş

İngiltere'de ortalama ev fiyatları Ağustos ayında 14 yılın düşük seviyesine gerilerken, keskin bir düşüş yaşadı.

Nationwide Building Society, ev fiyatlarının Ağustos ayında yıllık %5,3 düşerek ortalama mülk değerinin 259.153 sterline gerilediğini ve bunun Temmuz 2009'dan bu yana en büyük yıllık yüzdesel düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Emlak değerleri aylık bazda ise Ağustos’ta 2023'te aylık %0,8 düştü.

Nationwide'ın baş ekonomisti Robert Gardner ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Ağustos ayında konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Temmuz 2009'dan bu yana en düşük oran olan eksi %3,8'den eksi %5,3'e geriledi. Konut piyasasındaki faaliyetin salgın öncesi seviyelerin çok altında seyretmesine neden olan borçlanma maliyetlerindeki son aylardaki artışın boyutu göz önüne alındığında, yumuşama şaşırtıcı değil'' dedi.