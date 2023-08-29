İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak

İngiltere'de hava trafik kontrolleri sisteminde yaşanan teknik arızanın günlerce süreceği belirtildi.

İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak

Editör: Abdullah Keleş

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hava trafik kontrol sistemlerinin teknik bir sorun nedeniyle etkilenmesinin ardından ülke içi ve yurt dışı uçuşlarda yaşanan yaygın kesintinin çözülmesinin günler alacağını söyledi.

Ülkenin en yoğun seyahat günlerinden biri olan Pazartesi günü, hava trafik kontrolörlerinin manuel sistemlere geçmeye zorlanmasının ardından yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Harper, hükümet yetkililerinin teknik sorunun bir siber saldırının sonucu olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi.

Harper Salı günü BBC'ye verdiği demeçte, "Bugün bir miktar zincirleme etki olacak ve havayollarının uçaklarını alıp hizmetlerini normale döndürmesiyle birkaç gün daha süreceğini sanıyorum" dedi.

İngiltere'nin en yoğun merkezi olan Heathrow Havaalanı, eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden yolculara Salı günü havaalanına gitmeden önce havayolu şirketleri ile iletişime geçmelerini söyledi.

British Airways Twitter'da "Etkilenen müşterilerin tekrar yola koyulmasını sağlamak için mümkün olduğu kadar sıkı çalışıyoruz" dedi.

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