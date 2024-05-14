İngiltere'de işsizlik arttı

Kaynak: AA
İngiltere'de işsizlik arttı
İngiltere'de işsizlik 2024 yılının ilk üç ayında yüzde 4,3'e yükseldi. Böylece ülkede işsizlik, Mayıs-Temmuz 2023 döneminden bu yana en yüksek seviyesini gördü

İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde artış gösterdi, yüzde 4,3'e çıktı.Açıklama

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi ONS'dan geldi. İiş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıklayan ONS, ülkedeki işsizlik oranı yıllık ve çeyreklik bazda artış gösterdi. Ocak-mart döneminde işsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 74,5 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ONS verileri, enflasyona göre ayarlanmış düzenli ve toplam maaşlardaki artış sırasıyla artış yüzde 2 ve 1,7 olarak kayıtlara geçti.

Verilerle ilgili ilk değerlendirme ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown'dan geldi. Direktör McKeown iş gücü piyasasınnın soğuduğuna dair işaretleri görmeye devam ettiklerini ifade etti.

McKeown ayrıca, enflasyona göre ayarlanmış ücret artışının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu kaydetti.

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