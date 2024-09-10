İngiltere’de işsizlik beklentiye paralel

Kaynak: AA
İngiltere’de işsizlik beklentiye paralel

İngiltere'de işsizlik, mayıs-temmuz döneminde beklentilere paralel yüzde 4,1 düzeyinde açıklandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede mayıs-temmuz dönemine dair iş gücü verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, İngiltere'de istihdam oranı bu dönemde yüzde 74,8 olarak açıklanırken, işsizlik yüzde 4,1 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. İşsizlik, nisan-haziran döneminde yüzde 4,2 olarak açıklandı.

Söz konusu dönemde, çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık olarak yüzde 5,1 olurken, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise yıllık bazda yüzde 4 olarak kaydedildi.

Reel olarak (enflasyona yönelik ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 2,2 artış gösterdi.

Ülkede temmuzda çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı 42 bin iş gücü kaybı görüldü.

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