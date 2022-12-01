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Laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü

İngiltere'de bir test laboratuvarında yapılan hataların on binlerce pozitif Kovid-19 vakasının negatif olarak yanlış bildirilmesine yol açtığı ve bu durumun da yaklaşık 20 kişinin ölümüyle sonuçlanmış olabileceği öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:40
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İngiltere'de laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü

Laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yürütülen soruşturma sonucu Immensa Laboratuvarı'nın 2 Eylül-12 Ekim 2021 tarihlerinde pozitif olması gerekirken yaklaşık 39 bin testi yanlışlıkla negatif olarak bildirdiği ortaya çıktı. UKHSA, soruşturmayı tamamladıktan sonra yayımladığı raporda, hataların nedeninin PCR numunelerinin pozitif ve negatif sonuçlarını bildirmek için eşik seviyelerinin yanlış ayarlanmasından kaynaklandığını belirtti.

AA’nın haberine göre böylelikle, birçok insan Kovid-19 olmasına rağmen günlük yaşamlarına devam etti ve kendini izole etmedi. UKHSA, hataların, Kovid-19 testlerinin negatif bildirildiği alanlarda yaklaşık 55 bin enfeksiyona, 680 hastaneye yatışa ve yaklaşık 20 ölüme yol açmış olabileceği tahmininde bulundu.

AA

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