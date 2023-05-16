İngiltere'de Londra dışı şehirlerde ortalama konut kirası bin sterlini aştı

Londra dışındaki şehirlerde ortalama konut kirası nisanda salgın öncesine göre yüzde 26, yıllık bazda yüzde 7,8 artış gösterdi.

İngiltere'de Londra dışı şehirlerde ortalama konut kirası bin sterlini aştı

İngiltere'de Londra dışındaki şehirlerde ortalama konut kirası nisanda ilk kez 1.000 sterlini aştı.

İngiltere merkezli emlak şirketi Hamptons'ın analizine göre, nisanda ülkede başkent haricindeki şehirlerde kira fiyatları salgın öncesi seviyesine göre ortalama yüzde 26, yıllık bazda ise yüzde 7,8 artış gösterdi.

Yüksek enflasyon nedeniyle görülen bu artışla, Londra dışındaki şehirlerde ortalama konut kirası nisanda ilk kez 1.000 sterlinin üzerine çıktı.

Ülke çapında ise ortalama kira fiyatları salgın öncesine göre yüzde 25, yıllık bazda yüzde 11,1 artışla 1.249 sterlin oldu.

Londra'da ortalama kira fiyatları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükselerek 2 bin 210 sterline çıktı. Londra'nın merkezi bölgelerinde ise ortalama kira fiyatı 3 bin 138 sterlin olarak hesaplandı.

İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olmuştu. Gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 ile 46 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'inci kez artırarak, yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükseltmişti.

(AA)

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