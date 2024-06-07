İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (UKHSA), ülke genelinde 113 kişiyi etkileyen bir koli basili salgınını duyurdu. Yetkililer, ulusal düzeyde dağıtılan bir gıdanın tüketimi sonrasında koli basilinin bulaştığını belirtti ve belirtilerin şiddetli ve bazen kanlı ishal, mide krampları, kusma ve ateş olduğunu vurguladı.

UKHSA açıklamasında, yapılan genom dizilimi analizlerinin çoğu vakanın tek bir salgının parçası olduğunu gösterdiğini belirtti. Vakaların geniş coğrafi yayılımına dayanarak, bu salgının ulusal düzeyde dağıtılan bir veya birden fazla gıda maddesiyle bağlantılı olmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak, salgının kaynağı henüz doğrulanmadı ve şu anda açık çiftlikler, içme suyu veya kirli deniz suyu, göl veya nehirlerde yüzmeyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Sağlık yetkilileri, 25 Mayıs'tan itibaren 113 vakanın bildirildiğini ve koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 arasında olduğunu, çoğunluğun ise genç yetişkinler olduğunu açıkladı. UKHSA, yıllık bazda ortalama 1500 vaka gördüklerini ancak bu salgında genom dizilim çalışması tamamlandığında daha fazla vaka sayısı beklediklerini belirtti.

MEKSİKA SALGINI

DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) nedeniyle ilk ölümü doğrulamıştı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor" denilmişti.