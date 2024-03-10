İngiltere'de savaş çıkartan adam

Nico Williams, Athletic Bilbao'da gösterdiği performansla Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın dikkatini çekti.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; bu üç takım da 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 27 maçta 6 kez ağları sarsarken, 11 de gol pası verdi.

21 yaşındaki oyuncunun Athletic Bilbao ile olan kontratı 2027 yılına kadar sürüyor.

Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın transfer savaşından kimin galip çıkacağı merak konusu oldu.