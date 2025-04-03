İngiltere’de Türk berberlere kara para operasyonu! On binlerce sterlin ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de Türk berberlere kara para operasyonu! On binlerce sterlin ele geçirildi

İngiltere polisi, “Türk berber salonu” tabelalı işletmelere kara para aklama ve yasa dışı işçi çalıştırma şüphesiyle baskın düzenledi. NCA liderliğinde yürütülen operasyonda on binlerce sterlin ele geçirildi, suç bağlantılı işletmeler mercek altına alındı.

İngiltere polisi, “Türk berber salonu” tabelalı işletmelere kara para aklama ve yasa dışı işçi çalıştırma şüphesiyle baskın düzenledi. NCA liderliğinde yürütülen operasyonda on binlerce sterlin ele geçirildi, suç bağlantılı işletmeler mercek altına alındı.

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İngiliz polisi, uyuşturucu kaynaklı kara para aklama ve yasa dışı işçi çalıştırma şüpheleriyle, ülke genelinde “Türk berber salonu” tabelası taşıyan bazı işletmelere baskınlar düzenledi.

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ON BİNLERCE STERLİN ELE GEÇİRİLDİ

İngiltere’de Türk berber salonları oldukça popüler olsa da, bu isim bazen Türkler tarafından işletilmeyen yerlerde de kullanılıyor. Ulusal Suç Kurumu (NCA), geniş çaplı bir soruşturma başlatıp birkaç şehirde gerçekleştirdiği operasyonlarda bir ayda on binlerce sterlin ele geçirdi.

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KARA PARA AKLAMA VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI

Bazı işletmelerin kara para aklamanın yanı sıra vergi kaçakçılığı ve yasa dışı göçmen çalıştırma gibi suçlara da karıştığı düşünülüyor. NCA liderliğindeki operasyonlara yerel polis, göçmenlik birimleri ve gümrük idaresi de destek verdi.

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Vergi müfettişleri, bazı berber salonlarında koltuk sayısından yola çıkarak beyan edilen gelirlerin doğruluğunu araştırdı.

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BOŞ OLMALARINA RAĞMEN YÜKSEK BEYAN

Sunday Times’a konuşan bir yetkili, bazı caddelerde çok sayıda berber salonu açıldığını ve genellikle boş olmalarına rağmen yüksek gelir beyan ettiklerini belirtti.

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18 BİN BERBER FAAİLİYET GÖSTERİYOR

Green Street’in araştırmasına göre, geçen yıl Birleşik Krallık’ta 750’den fazla yeni berber dükkânı açıldı; toplamda 18 bin berber faaliyet gösteriyor. Bu sayı, 2018’den beri yüzde 15 arttı. Son bir ayda yapılan baskınlar, özellikle “sadece nakit” çalışan işletmelere odaklandı.

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SUÇ FAALİYETLERİ

NCA sözcüsü, son yıllarda berber dükkânlarının kara para aklama ve suç faaliyetlerinde daha sık kullanıldığını ifade etti.

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TÜRKLERE AİT GİBİ GÖSTERİLMESİ TEPKİLERİ YOL AÇIYOR

Öte yandan, suçla ilişkilendirilen bazı salonların Türklere ait gibi gösterilmesi tepkilere yol açıyor. “Turkish barber shop” ifadesi, Türk olmayan işletmeciler tarafından da benimseniyor.

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Geçen yılki seçimler öncesi, aşırı sağcı Reform UK lideri Richard Tice, bu iddiaları göçmen karşıtı söylemlerine malzeme yapmıştı.

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