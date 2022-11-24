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Bilimsel araştırma: Torun sevgisi gerçekten bir başkaymış

İngiltere’deki King’s College London’dan bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, torunlarıyla vakit geçiren büyükanne ve büyükbabaların yalnızlık hissini büyük ölçüde yenebildiğini ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:57
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İngiltere’deki King’s College London'dan bilimsel araştırma torun sevgisi gerçekten bir başkaymış

Bilimsel araştırma: Torun sevgisi gerçekten bir başkaymış
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İngiltere’deki King’s College London’dan bilim insanları, 21 ülkede 50 yaş üstü 191.652 kişiyle yapılan 28 önceki çalışmayla yalnızlık ile bakıcılık arasındaki bağlantıyı incelediler.

Times’ın haberine göre, Aging and Mental Health dergisinde yer alan araştırmada, haftada 12 saat torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabaların kendilerini yalnız hissetme olasılıklarının, bunu yapmayanlara göre yüzde 60 daha az olduğu bulundu.

Araştırma sonuçlarına göre, büyükanne ve büyükbabaların “banyo yapmak ve beslenmek gibi yoğun zaman alan faaliyetlere” katılmak zorunda kalabilecekleri ancak bunların genellikle “ödüllendirici ve anlamlı” olduğu ve sosyal yaşamlarını artırdığı söylendi.

YALNIZLIK ERKEN ÖLÜM RİSKİYLE BAĞLANTILI

Düzenli olarak çocuklara bakmanın aksine demanslı bir eşe bakmanın ise yalnızlık duygusunu artırdığı tespit edildi.

Yalnızlık ve sosyal izolasyon, insanları yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, depresyon ve bunama riskine sokuyor. Yüzde 26 daha yüksek erken ölüm riskiyle bağlantılıdır ve uzmanlar yalnızlığın, sigara ve obeziteye benzer bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılar, “Torunlara bakmak, çeşitli etkinliklere aktif katılım, genç nesilden sürekli öğrenme deneyimleri yoluyla yaşlı insanların beyinlerini harekete geçirebilir, kendilerini toplumla daha bütünleşmiş hissetmelerini sağlayabilir ve yaşam deneyimlerini paylaşmaları ve kendilerini gerekli hissetmeleri için onlara fırsatlar verebilir” dedi.

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