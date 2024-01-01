İngiltere'den 6 ülkeye kıyak. Sadece 10 sterline gidebilecekler

VOA'dan Barış Çimen'in haberine göre, İngiltere 2025’e kadar dijital sınıra geçiş projesi kapsamında ilk kapıyı 6 Arap ülkesine açtı.

İngiltere’nin e-devlet uygulamasının göç bölümünde yer alan bilgiler kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Ürdün vatandaşları İngiltere’ye yeni yılda vizesiz giriş ayrıcalığına sahip olacak.

İngiltere’nin sınırlarının geleceğini şekillendirecek yeni kararla 22 Şubat 2024 tarihinden sonra geçerli olacak.

Fakat Katar vatandaşları şimdiden bu başvuru hakkına sahip.

ARAP ÜLKELERİ VATANDAŞLARI 10 STERLİNE İKİ YIL BOYUNCA İNGİLTERE’YE GİREBİLECEK

Katar vatandaşları uzun süredir bu projenin bir alt aşaması olan “vize muafiyet belgesiyle” İngiltere’ye zaten gidebiliyordu. İngiltere’nin e-devlet web sitesinde yer alan bilgilere göre önceden Körfez ülkeleri vatandaşları 30 sterlin, Ürdün vatandaşları ise 100 sterline vize muafiyet belgesi alabiliyordu.

İnternetten yapılabilen başvurularda önceden aranan ‘İngiltere ziyaret vizesi almış olmak, uçuş bilgileri ve kalacak yer rezervasyonu’ gibi koşullar da kaldırılıyor.

Elektronik seyahat izniyle Körfez İşbirliği Ülkeleri ve Ürdün vatandaşları diğer ülkelerde olduğu gibi banka ve adres bilgeleri, gelir ve iş durumunu gösteren kanıtlarla konsolosluklara başvurup vize için beklemek zorunda kalmayacak.

Bebek, çocuk farketmeksizin Körfez İşbirliği Ülkeleri’ne dahil Arap ülkeleri vatandaşları ve Ürdünlüler 10 sterlin karşılığında İngiltere’ye giriş serbestliği imkanına sahip olacak. Bir başvuruyla iki yıl boyunca geçerli olacak giriş serbestliği çok sayıda seyahat imkanı tanıyacak.

Ayrıca, giriş serbestliği alan Araplara 6 ay boyunca ülkede kalabilme, iş takibi yapma, eğitim ve tedavi imkanı tanınacak.

İNGİLTERE ARAPLARI EKONOMİ İÇİN KABUL EDİYOR

GOV.UK adresli web sitesinde yer alan açıklamaya göre geçen yıl 790 bin Arap İngiltere’ye gitti ve 2 milyar sterlin harcama yaptı. İngiltere’ye vizesiz seyahat imkanına sahip olan Araplar açıklamada “İngiltere ekonomisi için yüksek değerde” şeklinde nitelendiriliyor.