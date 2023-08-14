İngiltere’den İngiliz vatandaşlarına İsveç uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

KAYNAK: İHA
İngiltere’den İngiliz vatandaşlarına İsveç uyarısı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi.

Açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD’de İsveç’e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.

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