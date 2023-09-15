İngiltere'den İranlı Bakana 'Mahsa Amini' yaptırımı

İngiltere, Mahsa Amini’nin ölüm yıl dönümünde İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili, İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Mohammad Hashemi, Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani ve İran Polis Sözcüsü Saeed Montazer Al-Mahdi’ye yaptırım uygulama kararı aldı.

KAYNAK: İHA
İngiltere'den İranlı Bakana 'Mahsa Amini' yaptırımı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İranlı Mahsa Amini’nin ölüm yıl dönümü öncesi yayınladığı mesajında İranlı kadınların cesaretini övdü.

İngiltere’nin İran halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden İngiliz Bakan, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere tarafından İranlı yetkili ve kurumlara ortak yaptırımlar açıkladı. Cleverly açıklamada, "Mahsa Amini'nin trajik ölümünün yıl dönümünde temek özgürlükler için verdikleri mücadelede İran kadınlarını cesaretlerinden dolayı kutluyorum. İran’ın bugünkü baskıcı yasalarından sorumlu olanlara yönelik yeni yaptırımlar Birleşik Krallık ve ortaklarının İran halkı ile dayanışma içinde olmaya ve kendi halkına uyguladığı baskının engellenmesini haykırmaya devam edeceğine açık bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili, İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Mohammad Hashemi, Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani ve İran Polis Sözcüsü Saeed Montazer Al-Mahdi’ye yaptırım uygulanması kararı verildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, yaptırım kararının İranlı kadınlara kıyafet zorunluluğu getirilmesi, kıyafet zorunluluğuna uymayan kadınların polis tarafından tehdit edilmesi ve cezalar verilmesine yönelik uygulamalar nedeniyle alındığı aktarıldı.

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