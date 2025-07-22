İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali

Gazze'de sivillere yönelik saldırılar, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken, en dikkat çekici açıklamalardan biri İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den geldi. BBC Radio 4’e konuşan Lammy, İsrail'in açlıkla mücadele eden sivilleri hedef almasını "iğrenç" olarak tanımladı. Geçtiğimiz hafta sonu özellikle insani yardım faaliyetlerinin yoğunlaştığı Deyr el-Belah’a yönelik hava saldırılarında 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı, son iki yılda tek bir günde yaşanan en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere hükümetinin tek başına bu savaşı durduramayacağını vurgulayan Lammy, ülkeler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ancak Birleşik Krallık’ın bu süreçte uluslararası insani hukuku ihlal edecek herhangi bir adım atmadığını, Gazze’de kullanılabilecek silahlar için lisans verilmediğini belirtti. Ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin İsrail ile istihbarat paylaşmadığını da sözlerine ekledi.

İNGİLTERE’DEN ÇOK ULUSLU TEPKİ VE YAPTIRIM SİNYALİ

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 28 ülke, ortak bir açıklamayla İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, bu saldırıların Filistinlilerin insan onurunu ayaklar altına aldığı belirtildi. İnsan hakları kuruluşu Amnesty International ise İngiltere’nin tavrını yetersiz buldu. Kuruluş, doğrudan ya da dolaylı silah satışlarının derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

İngiltere’de yürürlükte olan 300’den fazla aktif silah ihracat lisansı kamuoyunda tartışma yaratırken, Lammy bu lisansların Gazze’de kullanılabilecek olanlarının askıya alındığını söyledi. Kalıcı barışın sağlanamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Lammy, ateşkesin sağlanması için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

“MİDE BULANDIRICI”

Lammy, röportaj sırasında yaşananlar karşısında duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: “Kendimi dehşete kapılmış, mide bulandırıcı bir ruh halinde buldum.” Aç kalan çocukların sokaklarda vurulduğu görüntüler karşısında sessiz kalınamayacağını vurgulayan İngiliz Bakan, İsrail hükümetine yönelik ateşkes çağrılarının İngiliz halkının da güçlü desteğini aldığını söyledi.

İsrail’in çatışmaları durdurmaması halinde yeni yaptırımların devreye alınabileceği uyarısında bulunan Lammy, son aylarda uygulamaya konan ekonomik yaptırımların genişletilmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Gözler şimdi İngiltere'nin atacağı yeni adımlarda.