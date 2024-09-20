İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da ve bölgede artan gerilimi ele aldıklarını belirtti.

Lammy, "Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalarıdır" dedi.

David Lammy, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.