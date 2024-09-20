İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da ve bölgede artan gerilimi ele aldıklarını belirtti.

Lammy, "Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalarıdır" dedi.

David Lammy, Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

Son Haberler
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Elektrikli araç ithalatında yeni düzenleme
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Dişler kişilik hakkında bilgi verir mi? Uzmanlar bakın ne diyor
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Ahmet Çakar fırsatı kaçırmadı. Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde
Ayrılık acısını kolay atlattı: Yıldız oyuncu aşk tatilinde