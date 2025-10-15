Maliye Bakanı Rachel Reeves, ABD'ye yaptığı gezi sırasında gazetecilere, "Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan Lukoil ve Rosneft'e karşı hedefe yönelik yaptırımlar getiriyoruz. Aynı zamanda, Rus petrolünün küresel piyasalara ulaşımını kolaylaştırmaya devam eden Hindistan ve Çin dahil üçüncü ülkelerdeki şirketler üzerindeki baskıyı da arttıracağız" dedi.

Bakan, "küresel piyasalarda Rusya'ya yer olmadığını" ve "ülkesinin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmesini durdurmak için gerekli tüm adımları atacağını" belirtti.

Batı medyasına göre yeni yaptırımlar, gölge filo bünyesindeki 51 geminin yanı sıra enerji ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kişi ve kuruluşları da hedef alacak.

Gölge filo, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının hedefi haline geldi. Filo, yetkililerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığı söylenen daha eski tankerlerden oluşan bir ağ olarak tanımlanıyor.