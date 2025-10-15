Yıllarca Esad'a hamilik yapan ve Suriye iç savaşında rejimin katliamlarına ortak olan Putin, Moskova'da devrimin lideri ve Suriye Geçici Hükümet Devlet Başkanı Şara'yla görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki Rus üslerinin geleceğini ele aldı.

Kremlin'de gerçekleşen görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye halkının çıkarlarını her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı. Putin, Şara'ya hitaben, "Parlamento seçimleriniz büyük bir başarı. Bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecek." ifadelerini kullandı.Putin ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında iletişimin devam etmesine hazır olduklarını belirtti.

"GEÇMİŞ ANLAŞMALARA SADIK KALACAĞIZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise görüşmede, Moskova ile geçmişte yapılan tüm anlaşmalara saygı duyduklarını dile getirerek, "Rusya'yla ilişkilerimizi yeni bir anlayışla yeniden tanımlamak istiyoruz." dedi.

"ESAD VE SAVAŞ SUÇLULARININ İADESİ GÜNDEMDE"

Suriye devlet haber ajansı SANA, Şara'nın ziyaretinin amacını "iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konular" olarak duyurdu.

Ancak bir hükümet yetkilisi, ziyaretin perde arkasında çok daha kritik bir başlık bulunduğunu söyledi. Yetkiliye göre, Şara Putin'den devrik lider Beşar Esad başta olmak üzere, "savaş suçu işlediği" gerekçesiyle Rusya'da bulunan bazı isimlerin iadesini talep edecek.

Aynı kaynak, iki liderin ayrıca Suriye'deki Rus üslerinin durumu, yeniden silahlandırma programı ve yatırım konularını da görüşeceğini aktardı.

En çok merak edilen konu ise Putin ile Şara görüşürken, Moskova'ya kaçan Esad'ın nerede olduğu ve yaptığıydı.

ŞARA-PUTİN'LE GÖRÜŞÜRKEN ESAD'IN NE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kremlin'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme gerçekleştirirken, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'la ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Şara ile Putin'in görüştüğü esnada Moskava'da mülteci olarak hayatını devam ettiren Beşar Esad'ın şehir turuna çıktığı öğrenildi.

Esad ve aile Moskova'da gezerken kameralara yansıdı

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Rusya'daki bir arkadaşının gönderdiğini söylediği görüntülerde Esad ailesinin Moskova'da şehir turu yaptığı görüldü. "Hayat ne ilginç tesadüflerle dolu" notuyla görüntüleri paylaşan Yarkadaş "ŞARA bugün Putin'le Rusya'da görüşürken, Esad da ailesi ve eşiyle kent gezisinde.." dedi.

Şara-Putin'le... Esad ve ailesi ile gezmede

DEVRİM SONRASI ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Suriye'nin eski devlet başkanı Esad, 8 Aralık 2024'te, rejim karşıtı güçler tarafından devrilmiş ve ardından Rusya'ya kaçmıştı.