İngiltere’den Türkiye’ye seyahat edeceklere uyarı. Onlarca turistte görüldü

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkeye giden vatandaşlarında alışılmışın dışında seviyede salmonella hastalığı görüldüğü gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

T24’ün derlediği habere göre, UKHSA, 15 Ocak ile 18 Temmuz arasında ülkede 241 doğrulanmış salmonella vakası görüldüğünü ve bunların büyük bölümünün nisan ayından sonra Antalya'ya seyahat ettiğini belirtti.

Paylaşılan verilere göre hastalardan 93'ü Antalya'da tatil yaptı. UKHSA bu turistlerin farklı otellerde kaldıklarını ve "her şey dahil" tatil planı kapsamında çeşitli gıda ürünleri tükettiklerini söyledi.

UKHSA'dan yapılan açıklamada, "Salmonella enfeksiyonları çoğunlukla evde bakım ile tedavi edilse de genç çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sorunları olanlar için daha tehlikeli olabilir" denildi. Yapılan uyarıda turistlere sadece kendi soydukları meyveleri yemeleri önerildi.

Geçen nisanda The Mirror gazetesi, Antalya'daki bir otele giden 25 turistin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirtmişti.