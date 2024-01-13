İngiltere’den Ukrayna’ya 2,5 milyar sterlinlik askeri destek

Kaynak: İHA
İngiltere’den Ukrayna’ya 2,5 milyar sterlinlik askeri destek
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna’ya 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünde bulundu ve savaş bitene kadar desteğinin devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna’yı ziyaret etti. Başkent Kiev’de görüşme gerçekleştiren Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’e 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşmadan sonra iki lider basın toplantısına geçerken, Zelenskiy toplantının başında Sunak’a “Özgürlük Nişanı” takdim etti. Zelenskiy’e teşekkür eden Sunak, “Bugün, yarın, savaş ne kadar devam ederse etsin yanınızdayız. Ukrayna asla yalnız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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İmzalanan anlaşmanın diğer ortaklarla yapacakları çalışmalar için temel hazırladığını belirten Sunak, “Dünyadaki rakiplerimiz, bizim uzun savaşlar için ne sabrımızın ne de kaynaklarımızın olduğuna inanıyor. Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğini zannedebilir ama yanılıyor” dedi.

Ukrayna’nın özgürlük arayışının Britanya halkına ilham verdiğini ifade eden Sunak, “Ukrayna’ya yapılan yardım aynı zamanda kendi kolektif güvenliğimize de yapılan bir yatırımdır. Çünkü Putin Ukrayna’da kazanırsa orada durmayacak. Şimdi tereddüt edersek sadece Putin değil, onun Kuzey Kore, İran ve diğer yerlerdeki müttefiklerine de cesaret vermiş oluruz” şeklinde konuştu.

Ukrayna’ya 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşması, istihbarat, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ile teçhizat konularında işbirliği planlarını da kapsıyor. Diğer yandan, İngiltere Ukrayna’ya Rusya tarafından tekrar saldırıya uğraması durumunda “hızlı ve sürekli” destek sağlamayı da taahhüt ediyor.

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