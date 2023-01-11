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Uzaya fırlatılan roket kayboldu

İngiltere Uzay Ajansı için uzaya roket gönderen Virgin Orbit, hedeflenen yörüngeye ulaşamayarak kayboldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:11
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İngiltere'den uzaya fırlatılan roket kayboldu

Uzaya fırlatılan roket kayboldu
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Virgin Orbit yaptığı açıklamada “İngiliz topraklarından uydu fırlatmaya yönelik tarihi ilk girişim, dün gece geç saatlerde uzaya ulaştı, ancak nihayetinde yörüngesindeki hedefe ulaşamadı” açıklamalarında bulundu. 

Cornwall Uzay Limanı’ndan havalanan Kozmik Kız adlı roket fırlatıcısı, Boeing 747 uçağından dönüştürülmüş bir hava taşıtı ve İngiltere Uzay Ajansı için Richard Branson’un sahip olduğu özel uzay taşımacılığı şirketi Virgin Orbit tarafından işletilmekteydi.

Kozmik Kız limandan havalandıktan sonra taşıdığı roket İrlanda kıyılarının üzerinde yatay olarak uzaya fırlatıldı. Uzaya ulaşan roket daha sonra ayrılma aşamasından sonra anomali tespit edildiği ve yörüngedeki hedefine ulaşmadan kaybolduğu ifade edildi.

İngiltere Uzay Ajansı yetkilileri İngiltere basınına açıklama yaparak roketin Dünya’ya geri düşüp düşmediğini bilmediklerini ancak düşerse yerleşim olmayan yerlere düşeceğini vurguladı. Roketin taşıdığı ve roketle birlikte kaybolan 9 uydunun ise sigortalı olduğu ve sahiplerine tazminatla ödeneceği vurgulandı. İngiltere kendi topraklarından daha önce başarıyla roket fırlatmış ancak ilk defa yörüngeye yerleştirmek için uydulu roket göndermişti.

 

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Kemalist
11.01.2023 11:15
Akp nin yaptığı Dört şeritli ay roketbanına inmiştir.  
 
dadaş
11.01.2023 10:50
akp liler çalmıştır  
 
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