İngiltere'den zombi bıçakları ve palalar için teslim çağrısı

Bakanlık, 24 Eylül'den itibaren bu silahların bulundurulmasının yasaklanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bir yüzü keskin diğer yüzü tırtıklı zombi bıçakları ve küçük bir kılıç formundaki palaların yasaklı silahlar listesine eklendiği belirtildi. Daha önce samuray kılıcı, kelebek bıçağı ve itme hançeri gibi kesici aletlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Zombi bıçakları ve palaların 26 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında İngiltere ve Galler’deki karakollara teslim edilmesi gerektiği vurgulandı. Teslim eden kişilere herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı ifade edildi. Teslimatlar, polis, belediye ve bıçaklı suçlara karşı kurulan derneklerin oluşturduğu teslim kutularına isimsiz şekilde bırakılabilecektir. 24 Eylül’den itibaren bu silahlarla yakalananlar hapis cezasıyla karşılaşacaktır.

İçişleri Bakanlığı Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, "Bu tür silahların evlerde veya sokaklarda bulunmasının geçerli bir nedeni yok. Bu adım, hükümetimizin bıçaklı suçları 10 yılda yarı yarıya azaltma planının bir parçasıdır," dedi. Johnson, yakın gelecekte Ninja kılıçlarının da yasaklanacağını belirtti.

Geçen yıl İngiltere’de yasaklı silahlar listesine zombi bıçakları ve palalar eklenmişti. 2019'da ise "dikiş tutmaz" adı verilen burgulu bıçaklar yasaklı silahlar arasına alınmıştı. Yasaklı silah bulunduranlar 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmakta. Reşit olmayanlara bıçak satışı yapanlar ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmakta.

Adalet Bakanlığı, Mart 2023 - Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçunun işlendiğini açıklamıştı. Bu suçların 3 bin 206'sının 10-17 yaş grubundaki kişiler tarafından işlendiği belirtilmişti. Bıçaklı suçların yüzde 71'inin bıçak doğrultma veya bıçak dayama şeklinde gerçekleştiği, 18 yaş üstü suçluların ortalama 7,4 ay hapis cezası aldığı ifade edilmiştir. 10 ila 17 yaş arasındaki suçluların ortalama hapis cezası ise 6,1 ay olarak açıklanmıştır.

Bıçaklı suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun ölümü ve 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan olayla yeniden gündeme gelmişti. Bu saldırıdan sonra aşırı sağcı şiddet olayları başlamıştı. Saldırganın 17 yaşında Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.