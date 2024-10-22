İngiltere’nin en değerli hazine buluntusunun değeri dudak uçuklattı

Güneybatı İngiltere'nin Chew Valley bölgesinde beş yıl önce ortaya çıkarılan 2,584 gümüş penny, İngiltere’nin en değerli hazine buluntusu oldu. Paralar, yerel bir miras vakfı tarafından 4.3 milyon sterline (5.6 milyon dolar) satın alındı. Bu buluntuyu keşfeden yedi metal dedektörü kullanıcısı, toplam miktarın yarısını alacakken, paraların bulunduğu arazinin sahibi diğer yarısını alacak.

Bu paralar, 1066-1068 yılları arasında, İngiliz tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine tarihleniyor. South West Heritage Trust'a göre, bu dönem, ülkenin Norman Fethi sırasında son kez başarılı bir şekilde işgal edildiği bir dönemdir. Hazinedeki en eski para, 1066'da çocuk sahibi olmadan ölen Kral Edward'ı tasvir ediyor. Edward, tahtı üç talibe vaadettiği için bu dönem, istikrarsızlıklarla doluydu.

Edward, ölüm döşeğinde Harold Godwinson’u halef olarak belirledi, ancak tahta geçen Kral II. Harold, diğer iki talipten zorluklar yaşadı. 1066 Ekim’inde Hastings Savaşı'nda William tarafından mağlup edildi. Bu hazine, bu kargaşayı yansıtıyor; çünkü paraların yarısında Harold II, diğer yarısında ise William I (Fetihçi William) yer alıyor.

South West Heritage Trust’tan arkeoloji küratörü Amal Khreisheh, “Bu hazine, İngiliz tarihindeki bir dönüm noktasından geliyor ve Saksonlardan Norman yönetimine geçişi kapsıyor,” dedi. “Hazine, Chew Valley’de bir mülk içerisinde, büyük ihtimalle William’a karşı isyanlar sırasında güvenli bir yerde saklanmak üzere gömülmüştür.”

Khreisheh, 1068’de Exeter halkının William’a karşı isyan ettiğini ve bu sırada Harold’un oğullarının İrlanda’dan dönerek saldırılar düzenlediğini belirtti. Yaklaşık 1,000 yıl önce kullanılan paraları bulmak son derece nadir bir durumdur. Bu hazine, Harold II dönemine ait daha önce bulunanların iki katı kadar parayı içermektedir.

Gümüş paralar, 26 Kasım’da Londra’daki British Museum’da halka sergilenecek ve daha sonra güneybatı İngiltere’deki müzelere geri dönecek.