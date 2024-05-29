İngiltere'nin en yüksek hız treni açıldıktan bir gün sonra kapandı

Ülkenin en yüksek ve en hızlısı olduğu iddia edilen hız treni, cuma günü halka açıldı ancak cumartesi günü tema parkı X yani eski adıyla Twitter sayfasında bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, "Öngörülemeyen koşullar nedeniyle Hyperia'yı 26 Mayıs Pazar - 29 Mayıs Çarşamba tarihleri ​​arasında açamıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "Bunun yaratacağı hayal kırıklığı için özür dileriz ve Hyperia'yı mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için çok çalışıyoruz" diye ekledi.