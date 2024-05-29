İngiltere'nin en yüksek hız treni açıldıktan bir gün sonra kapandı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin en yüksek hız treni açıldıktan bir gün sonra kapandı

Birleşik Krallık'taki en yüksek hız treni olarak lanse edilen yeni bir rollercoaster, açıldıktan bir gün sonra kapandı.

Ülkenin en yüksek ve en hızlısı olduğu iddia edilen hız treni, cuma günü halka açıldı ancak cumartesi günü tema parkı X yani eski adıyla Twitter sayfasında bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, "Öngörülemeyen koşullar nedeniyle Hyperia'yı 26 Mayıs Pazar - 29 Mayıs Çarşamba tarihleri ​​arasında açamıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "Bunun yaratacağı hayal kırıklığı için özür dileriz ve Hyperia'yı mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için çok çalışıyoruz" diye ekledi.

Tema parkının duyurduğuna göre geçici kapalılık döneminde önceden bilet rezervasyonu yaptıran herkes başka bir gün için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yapabilecek.

skynews-thorpe-park-hyperia-6566161.jpg

Son Haberler
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu Gündem
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem Yerel Haberler
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı Spor
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru Dünya
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda Spor
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti Dünya
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti Gündem
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti