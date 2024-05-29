İngiltere'nin en yüksek hız treni açıldıktan bir gün sonra kapandı

Ülkenin en yüksek ve en hızlısı olduğu iddia edilen hız treni, cuma günü halka açıldı ancak cumartesi günü tema parkı X yani eski adıyla Twitter sayfasında bir paylaşım yaptı.
Açıklamada, "Öngörülemeyen koşullar nedeniyle Hyperia'yı 26 Mayıs Pazar - 29 Mayıs Çarşamba tarihleri arasında açamıyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında "Bunun yaratacağı hayal kırıklığı için özür dileriz ve Hyperia'yı mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için çok çalışıyoruz" diye ekledi.
Tema parkının duyurduğuna göre geçici kapalılık döneminde önceden bilet rezervasyonu yaptıran herkes başka bir gün için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yapabilecek.