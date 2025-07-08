İngiltere'nin eski başbakanı Rishi Sunak finans dünyasına döndü

İngiltere'nin eski Başbakanı Rishi Sunak, finans devi Goldman Sachs'a kıdemli danışman olarak katıldı. 2024 Temmuz'unda başbakanlık görevinden ayrılan Sunak, bankanın müşterilerine küresel siyaset ve ekonomi konularında "benzersiz bakış açıları ve içgörüler" sunarak yarı zamanlı olarak hizmet verecek. Bu önemli görev, Sunak'ın siyaset öncesi finans sektöründeki 14 yıllık tecrübesiyle uyumlu. Kendisi, 2000 yılında stajyer olarak başladığı ve 2001-2004 yılları arasında analist olarak çalıştığı Goldman Sachs'a geri dönmüş oldu.

SİYASETTEN FİNANSA GEÇİŞ VE KISITLAMALAR

Halihazırda Yorkshire'dan Muhafazakar Parti milletvekili olarak görevine devam eden Sunak, yeni pozisyonunda bazı kısıtlamalara tabi olacak. Eski bakanların görevden ayrıldıktan sonraki iki yıl boyunca yeni işlerini onaylayan İş Atamaları Danışma Komitesi Acoba, Sunak'ın başbakanlığı dönemindeki bilgilere haksız erişim sağlaması riskine dikkat çekti. Bu nedenle Sunak'ın, banka adına diğer hükümetlere veya egemen varlık fonlarına danışmasına ya da başbakanlığı sırasında doğrudan ilişki kurduğu müşterilere danışmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, Birleşik Krallık hükümetine banka adına lobi yapması da yasaklandı.

KAZANCI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı David Solomon, Sunak'ı firmaya tekrar "hoş geldin demekten heyecan duyduklarını" dile getirdi. Sunak'ın danışmanlık görevlerinin yanı sıra, şirketin "sürekli öğrenme ve gelişme kültürüne katkıda bulunarak dünya genelindeki çalışanlarla zaman geçireceği" belirtildi. Sunak'ın bu görevden elde edeceği maaş, eşi Akshata Murty ile birlikte Birleşik Krallık genelinde sayısal becerileri artırmayı hedefleyen ve 2025 yılının başlarında kurduğu Richmond Projesi adlı hayır kurumuna bağışlanacak.

SİYASET SONRASI YENİ ADIMLAR

Sunak'ın Goldman Sachs'taki görevi, başbakanlıktan ayrıldığı 2024 Temmuz'undan bu yana üstlendiği en son rol oldu. 2025 Ocak'ında Oxford Üniversitesi Blavatnik Hükümet Okulu'na ve ABD'deki Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'ne katılan Sunak, bu rollerden herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak, 2025 Nisan'ından bu yana verdiği üç konuşma karşılığında 500.000 Sterlin'den fazla gelir elde etti. Eski başbakanlar genellikle büyük şirketlere veya akşam yemeği etkinliklerine konuşmalar yapmak için konuşmacı ajanslarına katılırlar.