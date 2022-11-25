25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Kane FIFA'nın yasağını nasıl deldi?

Harry Kane FIFA'nın yasağını nasıl deldi?

İngiltere'nin Tottenhamlı yıldızı Harry Kane, yaptığı taktikle FIFA'nın gökkuşağı yasağını deldi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:23
Takip Et

İngiltere'nin kaptanı Harry Kane FIFA'nın yasağını nasıl deldi

Harry Kane FIFA'nın yasağını nasıl deldi?
+
Aa
-

İngiltere Milli Takım kaptanı Harry Kane, FIFA'nın gökkuşağı yasağını ilginç bir yöntemle deldi.

Yıldız futbolcu Katar'da 950.000 dolar değerinde ve gökkuşağı renklerin, elmas bir saat takarak, FIFA'ya "yasaklarınız böyle çiğnenir" mesajı verdi.

Tottenham'ın süperstarı  Katar'ın Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğuna tutumunu gökkuşağı renklerimdeki kol bantıyla protesto etmeyi planlamış, ancak FIFA'dan gelen tehditle geri adım atmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.