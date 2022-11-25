Harry Kane FIFA'nın yasağını nasıl deldi?

İngiltere Milli Takım kaptanı Harry Kane, FIFA'nın gökkuşağı yasağını ilginç bir yöntemle deldi.

Yıldız futbolcu Katar'da 950.000 dolar değerinde ve gökkuşağı renklerin, elmas bir saat takarak, FIFA'ya "yasaklarınız böyle çiğnenir" mesajı verdi.

Tottenham'ın süperstarı Katar'ın Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğuna tutumunu gökkuşağı renklerimdeki kol bantıyla protesto etmeyi planlamış, ancak FIFA'dan gelen tehditle geri adım atmıştı.